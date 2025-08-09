El cantante boliviano Bonny Lovy inició con éxito su gira por Japón, marcando un importante hito en la difusión de la cultura boliviana en el extranjero.

“Gracias Japón. La rompimos en el primer show en Mie Ken - Suzuka”, escribió emocionado el artista cruceño en sus redes sociales tras su presentación.

Este evento forma parte de una serie de tres conciertos programados para celebrar el Bicentenario de Bolivia, en los cuales Bonny Lovy busca no solo entretener, sino también dejar viva la esencia de la movida cultural boliviana ante un público internacional.

Para este sábado, el artista tiene previsto continuar con su espectáculo en Epika Hall, y luego cerrará esta exitosa gira con un tercer show en Tokio, según confirmó en sus redes sociales: “Hoy segundo show en Epika Hall y mañana el 3ero en Tokio”.

Bonny Lovy afirmó la importancia de conectar con la audiencia y llevar un mensaje de identidad y orgullo boliviano a tierras lejanas.

A continuación, el video de su primer presentación:

