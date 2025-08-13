TEMAS DE HOY:
Bonny Lovy causa revuelo con publicación en redes desde Japón

El artista cruceño compartió una foto junto a una joven y un texto que desató miles de comentarios y reacciones en redes.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 21:38

Foto: Redes Sociales.
Japón

El cantante cruceño Bonny Lovy, quien actualmente realiza una gira por Japón, sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

En la publicación, acompañada de una fotografía junto a una joven, escribió: “Bueno mi gente, me perdieron. Me quedo en Japón, ya encontré mi otra mitad. Gracias a todos por su buena onda, pero hasta aquí llegué. Ahora trabajaré en una fábrica y tendré a mis hijitos con ojitos rasgados. Los amo, gracias a todos”.

El mensaje generó miles de comentarios y reacciones, mezclando humor e incertidumbre entre los internautas, algunos sin saber si tomarlo como una broma o como un anuncio personal del artista.

Bonny Lovy continúa su recorrido por Japón presentando su música en diversos conciertos y compartiendo momentos de su viaje con sus seguidores.

 

