Bonny Lovy causa revuelo con publicación en redes desde Japón

El artista cruceño compartió una foto junto a una joven y un texto que desató miles de comentarios y reacciones en redes.
12/08/2025 21:38
El cantante cruceño Bonny Lovy, quien actualmente realiza una gira por Japón, sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.
En la publicación, acompañada de una fotografía junto a una joven, escribió: “Bueno mi gente, me perdieron. Me quedo en Japón, ya encontré mi otra mitad. Gracias a todos por su buena onda, pero hasta aquí llegué. Ahora trabajaré en una fábrica y tendré a mis hijitos con ojitos rasgados. Los amo, gracias a todos”.
El mensaje generó miles de comentarios y reacciones, mezclando humor e incertidumbre entre los internautas, algunos sin saber si tomarlo como una broma o como un anuncio personal del artista.
Bonny Lovy continúa su recorrido por Japón presentando su música en diversos conciertos y compartiendo momentos de su viaje con sus seguidores.
