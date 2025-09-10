Bonny Lovy: “Venezuela se quedó con el Mundial de Desayunos, nosotros con el repechaje”

Este martes Bolivia logró un pase al repechaje del Mundial 2026, y llenó de júbilo y emoción a toda la hinchada, quienes festejaron desde las diferentes arterias de Bolivia.

Artistas a través de sus redes sociales, se sumaron con las palabras de felicitación y emoción por el resultado, quienes señalaron que el fútbol unió a todos los bolivianos.

Uno de los artistas que, a través de las redes sociales, se pronunció respecto a la victoria de Bolivia frente a Brasil por 1-0, y especialmente por el pase al repechaje del Mundial 2026, fue el cantante Bonny Lovy.

En medio de alegría señaló que brindó su apoyo hasta el final y se refirió a la victoria de Venezuela frente a Bolivia en el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibain Llanos.

“Está bien Venezuela se quedó con el Mundial de Desayunos, pero nosotros nos quedamos con el Mundial de Repechaje (…). Hasta el final, yo les dije que aguantemos hasta el final”, manifestó el artista.

Con la victoria y de Bolivia frente Brasil por 1-0, y de Colombia frente a Venezuela por 6-0, la selección boliviana logró su pase al repechaje.

