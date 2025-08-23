TEMAS DE HOY:
Bonny Lovy lanza “Vuelta 360°” y arrasa en redes sociales

El artista boliviano lanza una tiraera junto a Reek, Lacho y SMJ, y sus fans ya la corean en redes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/08/2025 17:53

Imagen del videoclip.
Santa Cruz, Bolivia

Bonny Lovy acaba de lanzar su nuevo sencillo “Vuelta 360°” y ya está causando furor en redes. El videoclip, que salió hace menos de 24 horas, ya suma más de 11 mil reproducciones en YouTube y miles de vistas en Facebook. 

Con una colaboración explosiva junto a Reek, Lacho y SMJ, Bonny no se guardó nada y lanzó lo que él mismo ha llamado una “tiraera pa' los haters”.

Uno de los versos que más ha resonado entre sus seguidores es: “Yo vine a ganarle a la vida, yo no vine a que la vida me gane a mí”,

“Brutal”, “más que buena Bonny”, “Genial de verdad”, son algunos de los comentarios que sus seguidores están dejando en sus redes sociales más que encantados con este nuevo hit.

El videoclip oficial ya está disponible en YouTube y promete seguir sumando reproducciones en los próximos días.

 

