Un conmovedor video se hizo viral en las redes sociales, mostrando la emotiva reacción de un boliviano que cumplió el sueño de conocer el mar por primera vez. El protagonista del clip, publicado por la cuenta yony.segovia0 en TikTok, visitó la Costa Verde en Lima, Perú, y su asombro conmovió a miles de usuarios.

En el video, el joven se muestra visiblemente emocionado mientras se acerca a las olas. “Es mágico”, afirma con una enorme sonrisa que generó una ola de comentarios positivos. Sin dudarlo, se sumerge en el agua con ropa y todo, a pesar de que en Perú es invierno, lo que demuestra la magnitud de la experiencia para él. "Me dio igual meterme al agua con ropa. ¡Qué bello que es el mar!", exclama con gran alegría.

La falta de acceso al mar en Bolivia hace que esta experiencia sea un anhelo para muchos ciudadanos. La reacción del joven conectó con la audiencia no solo por la emoción genuina, sino también por el simbolismo que representa el acceso al océano para los bolivianos.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar. Cientos de usuarios peruanos y de otros países compartieron mensajes de bienvenida y empatía. "Bolivia es parte del Perú, por lo tanto, tienes derecho a disfrutar del mar hermano", escribió un usuario, mientras que otros lo invitaron a visitar otras playas más cálidas del norte de Perú, como Máncora y Punta Sal, para que disfrute de una experiencia completa.

