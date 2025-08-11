Video: ¡Intentó saltar del balcón! Mujer descubre a su esposo siéndole infiel y la amante intenta huir

Un inusual y tenso momento se vivió en un apartamento de un inmueble, donde una mujer sorprendió a su esposo en pleno acto de infidelidad.

Las imágenes fueron captadas por transeúntes del lugar, publicadas y viralizadas en redes sociales, vecinos del lugar salieron de sus casas debido al escándalo que se suscitaba en plena calle.

La esposa habría ingresado repentinamente a su hogar y descubrió a su pareja sosteniendo intimidad, con otra mujer el hecho desencadenó en una fuerte discusión.

En las imágenes se observa a la mujer intentando huir por el borde del balcón mientras el esposo, visiblemente nervioso, trata de contener a su esposa para evitar que la situación empeore.

Tras la viralización las redes sociales estallaron en comentarios, reprochando el accionar del varón, algunos comentarios escalaron desde las críticas hasta el humor.

