Internacional

Video: ¡Le arrancaron el cabello! Mujer sorprende a su esposo con su amante y la agrede junto a su hija

La presunta amante intentó defenderse, pero la esposa, junto a su hija, la arrastró del cabello. Mientras el hombre intentaba separarlas, todo quedó registrado y se viralizó en redes sociales.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 21:07

Foto: Captura de video
Colombia

Un hecho bochornoso se registró este jueves en un centro comercial de Barranquilla, Colombia, donde tres mujeres se enfrentaron a golpes.

El incidente ocurrió cuando una madre y su hija sorprendieron al esposo de la primera en compañía de una presunta amante. Al ver la escena, la mujer no dudó en lanzarse contra la otra mujer y, con ayuda de su hija, la agredió violentamente.

Las imágenes, captadas por testigos, fueron publicadas en redes sociales y se viralizaron de inmediato.

En los videos se observa cómo el hombre intenta separar a las tres mujeres, pero la situación se tornó incontrolable. Las escenas generaron una ola de comentarios: muchos criticaron que la hija participara en el enfrentamiento, mientras que otros señalaron al varón como principal responsable.

 

