Video: “¿Qué te pasa? ¡A mí, respétame!” Dijo la profesora que le jaló de la oreja a un estudiante

Un video se viralizó rápidamente en redes sociales, en las mismas se observa como una docente le grita a un estudiante y le jala de la oreja en medio del aula.

En las imágenes se escucha claramente cómo la maestra, visiblemente alterada, le grita: “¿Qué te pasa? ¡A mí respétame!”, mientras lo toma de la oreja frente al resto de los alumnos, finalmente termina expulsándolo del curso.

El hecho se suscitó en una institución educativa en Salta, Argentina, y generó repercusiones tanto a favor como en contra del accionar de la docente.

El video fue captado por uno de los estudiantes, y aunque se desconoce el motivo que orilló a la docente a tomar ese accionar, usuarios comentan que pudo haber tomado otra acción NO violenta ante una supuesta mala conducta del estudiante.

Por su parte algunos usuarios justificaron la reacción de la maestra ya que señalan que tal vez existió una falta de respeto del alumno, otros exigieron sanciones por el trato violento e investigación contra el hecho.

