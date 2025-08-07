Al borde de la censura, Georgina Rodríguez escandalizó a todos con el vestido negro más corto del mundo

La esposa de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez es una de las referentes más importantes de moda, con su especial gusto por las marcas de lujo y las elegantes.

En esta ocasión su vestimenta no pasó desapercibida al lucir el vestido negro más corto del mundo, lo combinó con una carterita fucsia Chanel y zapatos de charol altísimos.

La mujer de Ronaldo, es embajadora de la marca de ropa deportiva y de yoga Alo rol que comparte con Antonela Roccuzzo y otras mujeres de deportistas.

Georgina se fotografió al aire libre con un look al que no le faltó audacia. Ese look fue masivamente comentado, ya que recibió muchos halagos, pero también fuertes críticas por elegir el modelo que exhibe en las fotos y que se hizo viral.

