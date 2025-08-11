TEMAS DE HOY:
La romántica publicación de Georgina Rodríguez para confirmar su compromiso con Cristiano Ronaldo

Los seguidores de la pareja celebraron la noticia inundando la publicación de comentarios de apoyo y buenos deseos.

Milen Saavedra

11/08/2025 19:34

Mundo

Después de nueve años de relación y con una familia consolidada, Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Con la frase "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", la modelo e influencer hizo oficial la noticia que sus seguidores esperaban.

El anuncio vino acompañado de una fotografía donde se aprecia la mano de Georgina luciendo un espectacular anillo de compromiso, entrelazada con la de Cristiano Ronaldo. La imagen, que rápidamente se volvió viral, desató una oleada de felicitaciones de miles de fans y figuras públicas.

Una historia de amor consolidado

La relación entre la pareja comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, han construido una de las familias más mediáticas y unidas del mundo del deporte, con cinco hijos en total: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y las hijas que tienen en común, Alana Martina y Bella Esmeralda.

El compromiso llega después de años de especulaciones sobre una posible boda, reforzando la idea de que la pareja ha superado adversidades y ha hecho de la familia su pilar fundamental. Con este anuncio, Georgina y Cristiano inician un nuevo capítulo en su historia de amor, que se ha consolidado lejos de los focos en su residencia en Arabia Saudita.

 

