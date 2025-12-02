Allanaron oficina de la ANH en La Paz por desvío de 14 cisternas

La fiscalía de La Paz interviene las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por el desvío de combustible referente a las 14 cisternas que transportaban diésel.

En el lugar el fiscal coordinador Israel Rojas Toledo señalo: “Vamos a ingresar a oficinas de la ANH a ver documentos que son importantes para establecer la verdad de los hechos. Lo que necesitamos es documentos que acrediten que la ANH haya cumplido con sus funciones en el desvió de las 14 cisternas con combustibles mezclado con agua”.

No se descarta que este caso pueda estar ligado a otros procesos relacionados con el manejo irregular de combustibles.

Al concluir se acordó que habrá más requerimientos para que la ANH envíe documentación complementaria.

El fiscal dijo que con los documentos recolectados se podría citar a otras personas relacionadas al acto investigativo.

No se descarta la intervención a otras oficinas de la ANH en otros departamentos. En cuanto al exdirector German Jiménez dijo que ya prestó su declaración y de ser necesario se lo volverá a convocar.

