Presidente del TSJ: Marset deberá responder ante la justicia internacional

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, aseguró que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no permanecerá en territorio boliviano tras su captura en un operativo policial realizado en Santa Cruz de la Sierra.

“Sebastián Marset no se queda en Bolivia. Él irá a cumplir las consecuencias de sus actos en los países por los cuales es requerido. Bolivia no es un refugio de delincuentes transnacionales”, afirmó la autoridad judicial.

Destino dependerá de la justicia internacional

Saucedo también destacó el trabajo realizado por las fuerzas del orden durante el operativo que permitió la captura del narcotraficante.

“La policía boliviana, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, ejecutó un operativo perfecto. Ha sido capturado Sebastián Marset, la justicia internacional será quien lo juzgue. No habrá un lugar en Bolivia donde puedan ocultarse los delincuentes”, publicó la autoridad.

Posible extradición

Con estas declaraciones, se abre la posibilidad de que países como Paraguay puedan solicitar la extradición del narcotraficante, debido a los procesos judiciales abiertos en su contra.

En ese país, Marset está vinculado a la investigación conocida como Operación A Ultranza Py, considerada una de las mayores causas contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la región.

Requerido por varios países

Además, el uruguayo también es requerido por autoridades judiciales de Estados Unidos, Uruguay y otros países, mientras que organismos internacionales como Interpol y la Drug Enforcement Administration (DEA) mantenían órdenes de búsqueda en su contra.

Las autoridades deberán definir ahora qué país presentará primero un pedido formal de extradición para que el narcotraficante enfrente la justicia.

Mira la programación en Red Uno Play