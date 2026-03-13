Policía plantea intervenir zonas con venta de celulares robados para romper “círculo vicioso” en Cochabamba

La Policía Boliviana planteó intervenir zonas donde se comercializan celulares de dudosa procedencia con el objetivo de romper el “círculo vicioso” que alimenta el robo de teléfonos en la ciudad de Cochabamba.

La propuesta surge tras un operativo realizado en el sector conocido como Barrio Chino, donde fueron aprehendidas dos personas y se hallaron 300 celulares presuntamente robados.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que la investigación comenzó tras la denuncia por el robo de un teléfono iPhone ocurrido el 1 de marzo cerca de la plaza Tarija, en la avenida América.

Durante la intervención se encontraron 300 teléfonos celulares, de los cuales 285 son equipos Android de diferentes marcas y 15 iPhone. Según la Policía, varios de los dispositivos estaban cubiertos para impedir su rastreo y otros habían sido “flasheados” o reseteados para ocultar su origen.

El subcomandante departamental de la Policía, Marcelo Acuña, señaló que es necesario intervenir estos espacios donde se venden objetos robados, ya que fomentan la comisión de delitos.

“Si una persona compra un objeto robado, se vuelve parte del problema. Tenemos que romper ese círculo para evitar que estos lugares se conviertan en centros de comercialización de artículos robados”, afirmó.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, indicó que los operativos buscan frenar la venta de objetos robados en mercados informales.

“Hay cosas robadas que se venden en un mercado y luego la propia víctima tiene que volver a comprar su celular. Eso se tiene que acabar”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play