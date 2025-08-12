Un anillo de compromiso de museo: Los detalles millonarios de la joya de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo confirmaron su compromiso, desatando una oleada de reacciones en redes sociales. Sin embargo, el verdadero protagonista de la noticia no es la pareja, sino la espectacular joya que el futbolista le regaló a la modelo y empresaria, una pieza que ya está siendo considerada como una de las más caras de la historia.

Georgina hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Instagram con el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". La publicación venía acompañada de una fotografía en la que se aprecia con todo detalle el deslumbrante anillo que ahora adorna su mano izquierda.

Un diamante de lujo y controversia

La joya es un verdadero prodigio de la alta joyería, un anillo con un diseño clásico montado en lo que, según los expertos, podría ser oro blanco o platino. Lo que lo hace realmente especial es su imponente diamante central de corte ovalado, flanqueado por otras dos piedras laterales que magnifican su tamaño.

De acuerdo con las estimaciones de joyeros consultados por diversos medios, el diamante central podría oscilar entre 25 y 45 quilates, y la pieza completa alcanzaría un total de hasta 40 quilates con las piedras laterales. El nivel de pureza y color del diamante central ha sido calificado como D-Flawless, la máxima calificación en los estándares internacionales, lo que incrementa su valor de manera exponencial.

El costo de esta pieza es un tema de debate. Aunque algunas fuentes lo sitúan entre $2 y $3 millones de dólares, otros expertos elevan la cifra hasta los $12 millones de dólares, dependiendo de la calidad y el tamaño exacto de la piedra. Esto coloca al anillo de Georgina en la misma categoría que las joyas de compromiso de celebridades como Mariah Carey y Elizabeth Taylor.

La noticia del anillo ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras que los seguidores de la pareja lo han elogiado por su espectacularidad, no han faltado las críticas y las bromas sobre su enorme tamaño. "¿No te pesa el dedo?" y "con ese anillo me compro toda la ciudad" son algunos de los comentarios que circulan en plataformas como X.

Este anillo no solo simboliza el compromiso entre la pareja, sino que también refuerza la imagen de lujo y exclusividad que han construido a lo largo de sus casi nueve años de relación y cinco hijos en común. Es, sin duda, el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la pareja, y un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, el amor también puede venir acompañado de una joya digna de un museo.

Mira la programación en Red Uno Play