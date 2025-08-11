Un gigante del fútbol se compromete ¿sabes quién es?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso importante en su relación, anunciando su compromiso tras nueve años juntos. La modelo española compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva publicación:

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La imagen muestra un impresionante anillo de compromiso en su dedo anular, lo que ha confirmado las especulaciones que circulaban desde abril. En esa ocasión, Georgina había compartido una foto con un anillo similar, acompañado de un mensaje en árabe que decía: “Y alejad el mal de nosotros”.

El anillo, de corte esmeralda y con un diamante central de más de 10 quilates, ha sido valorado en más de un millón de dólares, según expertos en joyería .

La pareja, que reside en Arabia Saudita desde 2023 debido al contrato de Ronaldo con Al-Nassr, comparte dos hijas: Alana Martina, de 8 años, y Bella Esmeralda, de 3 años. Además, Ronaldo es padre de tres hijos mayores: Cristiano Jr., Eva y Mateo, fruto de relaciones anteriores.

Se especula que la ceremonia podría celebrarse en Portugal, país natal de Ronaldo .

