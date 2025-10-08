TEMAS DE HOY:
¿Se acerca el retiro de Cristiano Ronaldo? El futbolista hace impactante declaración

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el 'Globo Prestigio' en los "Portugal Football Globes" de la FPF y en su discurso abordó sobre su futuro en el fútbol.

EFE

08/10/2025 12:06

Cristiano Ronaldo durante los premios 'Globo Prestigio' en los "Portugal Football Globes" de la FPF. Foto: Internet.
Portugal.

Escuchar esta nota

Cristiano Ronaldo "quiere seguir jugando unos años más", pero "no muchos", anunció el futbolista luso la pasada noche al recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el 'Globo Prestigio' en los "Portugal Football Globes" de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F tras dos victorias y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos ya en esta jornada, pero Cristiano instó a "pensar en el presente".

"Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá", afirmó.

