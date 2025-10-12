TEMAS DE HOY:
[VIDEO] CR7 intentó picarla y terminó fallando un penal con Portugal

Martin Suarez Vargas

11/10/2025 20:05

CR7 futbolista de la selección de Portugal. Foto: Seleções de Portugal.
Portugal consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Irlanda en el Estádio José Alvalade, por la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. A pesar del triunfo, el partido dejó un momento inesperado: Cristiano Ronaldo falló un penal que pudo abrir el marcador.

El delantero portugués tuvo su oportunidad a los 30 minutos del segundo tiempo, tras una mano sancionada en el área. Sin embargo, su disparo fue al centro del arco y el guardameta irlandés logró desviar el balón con el pie, evitando el gol.

El capitán de la selección lusa disputó su partido número 224, quedando cerca de alcanzar su gol 143 con la camiseta nacional. Pese al error, Portugal mantiene su dominio en el grupo y está a un paso de sellar su clasificación al Mundial, lo que marcaría la sexta participación mundialista de Cristiano Ronaldo.

