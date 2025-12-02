Comandante General anuncia medidas contra la corrupción y transformación institucional

El comandante General de la Policía, Mirko Sokol, presentó este martes un paquete de medidas destinadas a combatir la corrupción dentro de la institución y a transformar el funcionamiento de las unidades policiales a nivel nacional.

Durante una conferencia de prensa, el General Sokol detalló que una de las estrategias principales será la eliminación de comisarías que operaban exclusivamente como espacios administrativos y que, según denuncias, servían para extorsionar a la ciudadanía mediante coimas.

“Vamos a evaluar y reducir lo más que se pueda la función administrativa para que la gente (policías) vaya a las calles, a cumplir la misión constitucional de proteger a nuestra sociedad”, señaló.

Asimismo, se anunció la creación de líneas de WhatsApp a través de las cuales los ciudadanos podrán presentar denuncias de corrupción dentro de la Policía. Estas denuncias deberán ir acompañadas de evidencia, como videos o documentación, para facilitar la investigación.

El General Sokol destacó además que la Dirección de Investigación Policial Interna (DIDiPI) pasará de un trabajo meramente administrativo a un enfoque proactivo y operativo, realizando inspecciones en unidades clave donde exista riesgo de irregularidades.

“Ahora tienen que investigar, ser proactivos y adelantarse a posibles situaciones de faltas disciplinarias al interior de la institución policial”, afirmó.

“Si nosotros nos ordenamos y cumplimos la norma como institución policial, estoy seguro de que la propia sociedad también tendrá que ir en esa línea”, afirmó el general Sokol.

Estas medidas forman parte de un plan de transformación institucional que busca cambiar la esencia de trabajo de la Policía, fortaleciendo la presencia operativa en las calles y garantizando el cumplimiento de la normativa interna y nacional.

