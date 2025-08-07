¡Atroz! Estudiante de 13 años mató a puñaladas a su compañera de intercambio

El terrible hecho se suscitó en la comunidad de Edgeworth, en la región de Lake Macquarie (Nueva Gales del Sur, Australia), donde una adolescente de 13 años mató a puñaladas a una compañera de intercambio de 14.

Ambas menores se habían conocido hace 8 días, eran estudiantes de intercambio provenientes de China se encontraban viviendo juntas, y fue dentro de la vivienda que la menor de 13 años procedió a atacar con un arma punzocortante a su compañera, según detalló la superintendente Tracy Chapman de la policía de Nueva Gales del Sur.

La adolescente de 14 años fue atendida en el lugar tras el llamado de emergencia de la familia anfitriona, y trasladada de urgencia al Hospital John Hunter, pero murió en el quirófano a causa de la gravedad de la lesión.

La menor había sido apuñalada en el pecho tenía una terrible herida. El matrimonio que las hospedó, un hombre y una mujer de alrededor de 50 años, había recibido a las adolescentes como parte de un programa escolar. Las dos asistían a una escuela local y tenían previsto regresar a China el 16 de agosto.

