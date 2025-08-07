TEMAS DE HOY:
Joven hallada muerta Reo prófugo robo violento

23ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Tragedia! Un avión ambulancia se estrella contra casas en Kenia y deja al menos 6 muertos

Al menos seis personas murieron y dos resultaron gravemente heridas cuando un avión ambulancia se estrelló contra unas casas en las afueras de Nairobi, según informaron autoridades locales.

AFP

07/08/2025 17:20

Foto: AFP
Kenia

Escuchar esta nota

Redacción: AFP
Nairobi, Kenia

7 de agosto de 2025 - 12:50 (UTC - 4)


Al menos seis personas murieron y dos resultaron gravemente heridas cuando un avión ambulancia se estrelló el jueves por la tarde contra unas casas en las afueras de Nairobi, informaron las autoridades locales.

En el avión, "perdimos a cuatro personas, incluido el piloto. Hubo heridos graves y también dos muertos en la casa en la que cayó", declaró a la prensa Henry Wafula, administrador del condado de Kiambu, donde ocurrió el accidente.

Wafula también informó de dos personas, entre ellas una anciana, gravemente heridas, que fueron trasladadas a un hospital.

En el lugar del accidente solo quedaron fragmentos esparcidos del aparato y casas completamente destruidas por el impacto, constató un equipo de AFP.

El avión, que había partido de un pequeño aeropuerto en el centro de Nairobi, tenía como destino Hargeisa, en la región separatista somalí llamada Somalilandia, informó en un comunicado la compañía de ambulancia aérea AMREF Flying Doctors, propietaria de la aeronave.

"Lo he perdido todo", relató entre lágrimas Margaret Wairimu, cuya casa se quedó por completo. "Pero gracias a Dios, mis hijos no estaban cerca", añadió.

"Estamos cooperando con las autoridades aéreas y los equipos de emergencia para establecer los hechos", agregó Stephen Gitau, director de la empresa, en dicho comunicado.

mnk-jf/emp/mab/mb

© Agencia France-Presse

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD