TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Fiesta de la Integración: Así se vive la Festividad de Urkupiña en Cochabamba

[En imágenes] Miles de bailarines danzan con fe y devoción a la mamita.

Silvia Sanchez

09/08/2025 19:23

Foto APG

Escuchar esta nota

Quillacollo en Cochabamba, es sede de la Fiesta de la Integración, donde más de 20 mil bailarines tomaron las calles de la ciudad para demostrar su fe y devoción, a lo largo de la Entrada Folklórica en honor a la Virgen de Urkupiña.

La entrada inició pasada las 9 de la mañana con la procesión de la imagen de la Virgen de Urkupiña, los bailarines y músicos de más de 75 fraternidades folklóricas hicieron su paso demostrando coreografías novedosas y trajes coloridos que se llevaron los aplausos de los espectadores, entre nacionales y extranjeros.

“La Entrada Folklórica se desarrolla con normalidad, no hay baches entre las danzas y estamos satisfechos. Todo lo planificado por el Comité pro Festividad se cumple a cabalidad”, señaló el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena.

 

Los danzarines, realizan un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros en las tradicionales calles de Quillacollo, y llegan hasta el templo San Ildefonso, donde ingresan de rodillas para poder pedirle favores a la mamita, también agradecen por la ayuda y los deseos cumplidos.

En cuanto a la seguridad, más de 2.100 policías fueron desplegados para garantizar la seguridad a lo largo de la Entrada Folklórica, que prevé su conclusión pasada la media noche de este sábado 9 de agosto.

Para este domingo 10 de agosto, está previsto el desarrollo de la Misa Central en el atrio del templo San Ildefonso y el lunes la peregrinación al Calvario, en el cerro de Cota.

Los días tradicionales de la festividad se adelantaron debido a las Elecciones Generales.

GALERÍA DE FOTOS:

Foto APG
Foto APG
Foto APG
Foto APG
Foto APG
Foto APG
Foto APG
Foto APG

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD