Fiesta de la Integración: Así se vive la Festividad de Urkupiña en Cochabamba

Quillacollo en Cochabamba, es sede de la Fiesta de la Integración, donde más de 20 mil bailarines tomaron las calles de la ciudad para demostrar su fe y devoción, a lo largo de la Entrada Folklórica en honor a la Virgen de Urkupiña.

La entrada inició pasada las 9 de la mañana con la procesión de la imagen de la Virgen de Urkupiña, los bailarines y músicos de más de 75 fraternidades folklóricas hicieron su paso demostrando coreografías novedosas y trajes coloridos que se llevaron los aplausos de los espectadores, entre nacionales y extranjeros.

“La Entrada Folklórica se desarrolla con normalidad, no hay baches entre las danzas y estamos satisfechos. Todo lo planificado por el Comité pro Festividad se cumple a cabalidad”, señaló el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena.

Los danzarines, realizan un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros en las tradicionales calles de Quillacollo, y llegan hasta el templo San Ildefonso, donde ingresan de rodillas para poder pedirle favores a la mamita, también agradecen por la ayuda y los deseos cumplidos.

En cuanto a la seguridad, más de 2.100 policías fueron desplegados para garantizar la seguridad a lo largo de la Entrada Folklórica, que prevé su conclusión pasada la media noche de este sábado 9 de agosto.

Para este domingo 10 de agosto, está previsto el desarrollo de la Misa Central en el atrio del templo San Ildefonso y el lunes la peregrinación al Calvario, en el cerro de Cota.

Los días tradicionales de la festividad se adelantaron debido a las Elecciones Generales.

