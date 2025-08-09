Testigos relataron que, tras la primera embestida, algunos asistentes reaccionaron lanzando piedras al animal, lo que provocó que el toro, aún más agitado, volviera a atacar.
La tradicional corrida de toros realizada el 7 de agosto en la localidad de Charazani, provincia Bautista Saavedra, terminó con un saldo de seis personas heridas, entre ellas un hombre en estado grave que fue trasladado a la ciudad de La Paz para recibir atención médica especializada.
El incidente ocurrió cuando un toro, visiblemente enfurecido, logró derribar la cerca de seguridad que separaba a los animales del público y embistió contra los asistentes, generando momentos de caos y pánico entre los espectadores.
Testigos relataron que, tras la primera embestida, algunos asistentes reaccionaron lanzando piedras al animal, lo que provocó que el toro, aún más agitado, volviera a atacar, dejando un saldo preocupante de personas con golpes y contusiones.
El episodio generó una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios cuestionan la continuidad de estas prácticas que ponen en riesgo tanto a las personas como a los animales.
A continuación, el video:
