La tradicional corrida de toros realizada el 7 de agosto en la localidad de Charazani, provincia Bautista Saavedra, terminó con un saldo de seis personas heridas, entre ellas un hombre en estado grave que fue trasladado a la ciudad de La Paz para recibir atención médica especializada.

El incidente ocurrió cuando un toro, visiblemente enfurecido, logró derribar la cerca de seguridad que separaba a los animales del público y embistió contra los asistentes, generando momentos de caos y pánico entre los espectadores.

Testigos relataron que, tras la primera embestida, algunos asistentes reaccionaron lanzando piedras al animal, lo que provocó que el toro, aún más agitado, volviera a atacar, dejando un saldo preocupante de personas con golpes y contusiones.

El episodio generó una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios cuestionan la continuidad de estas prácticas que ponen en riesgo tanto a las personas como a los animales.

“¿Hasta cuándo estas tradiciones que solo generan daño y sufrimiento?”, expresó un internauta. Otro añadió: “Que esto sirva para repensar y dejar atrás estas actividades violentas”.

A continuación, el video:

