“Se cayó y se murió”, declaró la acusada de asesinar a un niño de 5 años por una deuda de $us 54

“Yo no fui la culpable, Fernandito se cayó, yo lo atendí, pero pues se murió”. Con esas palabras, Lilia “N”, una de las tres personas detenidas por el homicidio de un niño de 5 años, defendió su inocencia durante la audiencia realizada este viernes.

El caso conmocionó por su crudeza: el menor fue presuntamente privado de libertad por una deuda de apenas mil pesos mexicanos (unos 54 dólares).

Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Foto: RR.SS.

De acuerdo con la abogada Fabiola Villa, representante legal de la madre del menor, el drama comenzó el lunes 28 de julio, cuando el niño fue arrebatado a su progenitora frente a su casa por Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los acusados amenazaron con no devolverlo hasta que la mujer pagara la deuda.

Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Foto: RR.SS.

La madre intentó denunciar de inmediato, pero, según Villa, se encontró con una cadena de obstáculos burocráticos. “Esas instituciones tienen filtros… y esos filtros son la policía que está en la puerta”, denunció. En contacto con en contacto con el Heraldo Radio, aseguró que las autoridades la enviaron de una dependencia a otra, retrasando la búsqueda del menor.

Fue recién el lunes 4 de agosto que agentes acudieron al domicilio de los acusados. La esperanza de encontrar a Fernandito con vida se desvaneció: el niño estaba muerto. Lilia “N” declaró que la madre lo había dejado días antes y que, mientras estaba bajo su cuidado, el menor dejó de comer y sufrió varias caídas que le provocaron la muerte.

Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Acusada niega asesinato y afirma que el niño “se cayó y se murió”. Foto: RR.SS.

Un juez determinó prisión preventiva justificada para los tres acusados, mientras continúa la investigación por secuestro y homicidio. La familia de Fernandito exige justicia y teme que, por fallas procesales, los responsables puedan quedar en libertad.

Mira la programación en Red Uno Play