¡No lo vas a creer! Motociclista choca y termina dentro de un camión de basura

Un motociclista perdió el control y terminó dentro del contenedor de un camión de basura en Colombia. Vecinos y operarios presenciaron la impactante escena.
08/12/2025 13:29
En un hecho que dejó atónitos a vecinos y trabajadores, un hombre que se desplazaba en motocicleta chocó contra un camión de aseo y cayó dentro del compartimento del compactador.
Según testigos, el ciudadano habría frenado bruscamente y perdido el control, provocando el impacto directo con el vehículo de limpieza. La fuerza del golpe fue tal que terminó dentro del contenedor, mientras los operarios del camión y vecinos observaban la escena con preocupación.
Personal de aseo y autoridades acudieron de inmediato para auxiliar al hombre y evitar que la situación se agravara. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del involucrado.
