Santa Cruz enciende la magia navideña con la segunda versión de “Navidad Camba" este viernes

Santa Cruz se prepara para vivir la magia de la Navidad al estilo cruceño con la segunda versión de “Navidad Camba”, un espectáculo artístico gratuito que se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre a las 20:00 en la Plaza 24 de Septiembre, en el atrio de la Catedral.

El evento contará con un despliegue de más de 80 bailarines, incluidos papanoeles verdes y mamanuelas, acompañados de niños bailarines, quienes pondrán en escena villancicos y canciones de reconocidos artistas locales como Alfonso Moreno Gil y Jorge Suárez López, en variados ritmos que van desde el taquirari hasta carnavales.

La reconocida artista Guisela Santa Cruz, invitada principal del show, extendió una cordial invitación: “Invitamos a toda la familia, a los niños, a los papás, y a la gente grande que disfruta de nuestra música. Vamos a hacer una gala bellísima de música, baile y canto, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con el auténtico sabor cruceño”, señaló.

El espectáculo contará con cobertura especial de Red Uno, que transmitirá lo más destacado del evento y compartirá entrevistas con los artistas y organizadores, acercando la experiencia de la Navidad Camba a toda Bolivia.

El presentador Ian Vega, del programa El Mañanero, anunció con entusiasmo: “Con esa alma cruceña que va a estar espectacular. Navidad Camba es un plan que nadie se puede perder este viernes, y gracias a Red Uno, todos podrán vivirlo de cerca”.

El show promete una hora de diversión y tradición, donde los asistentes podrán disfrutar de villancicos como Peces en el Río, como Navidad Camba y Campanas de Belén, en un ambiente que combina música, baile y alegría navideña.

La entrada es completamente gratuita, y los organizadores recomiendan llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar al máximo del espectáculo.

