Se desmayó al volante y un agente lo salvó: así detuvo un camión fuera de control

El Ministerio del Interior de Rusia difundió un video que muestra cómo un agente de tránsito salvó una situación crítica en las calles de Moscú. Según el organismo, el conductor de un camión perdió el conocimiento y se desvió hacia el carril contrario, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.

La patrulla intentó inicialmente detener el avance del vehículo pesado, pero no lo logró. Fue entonces cuando el inspector salió corriendo, abrió la puerta de la cabina y logró frenar el camión, evitando un potencial accidente de grandes proporciones. Posteriormente se confirmó que, lamentablemente, el conductor había fallecido.

El video se ha viralizado en redes sociales, destacando la valentía y rapidez del inspector, que logró controlar la situación antes de que ocurriera una tragedia mayor.

Video:

