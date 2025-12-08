TEMAS DE HOY:
accidente en Los Yungas accidente vehicular

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Vecinos mataron a puñaladas y balazos a un presunto violador en Argentina

El sujeto de 35 años, fue acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 17. Los vecinos enardecidos asesinaron brutalmente al presunto abusador.

Jhovana Cahuasa

08/12/2025 11:35

Escuchar esta nota

Dos terribles hechos se suscitaron en argentina, el primero una violación cometida contra un adolescente de 17 años, en la localidad de Guernica en Argentina.

El hecho ocasionó que un grupo de vecinos reaccione enardecida, y proceda a atacar al presunto violador, un hombre de 37 años identificado como Sebastián Ramón Martínez, según información a la que accedió el medio TN.

La información preliminar refiere que el sujeto fue asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su propia casa. Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Tras el llamado a la Policía, efectivos llegaron al lugar y presenciaron la escena del crimen, el sujeto se encontraba en su dormitorio ensangrentado y con múltiples heridas de arma blanca y fuego.

Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon y, hasta el momento, permanecen prófugos y son buscados por la policía. El caso se encuentra en investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD