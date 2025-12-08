Vecinos mataron a puñaladas y balazos a un presunto violador en Argentina

Dos terribles hechos se suscitaron en argentina, el primero una violación cometida contra un adolescente de 17 años, en la localidad de Guernica en Argentina.

El hecho ocasionó que un grupo de vecinos reaccione enardecida, y proceda a atacar al presunto violador, un hombre de 37 años identificado como Sebastián Ramón Martínez, según información a la que accedió el medio TN.

La información preliminar refiere que el sujeto fue asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su propia casa. Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Tras el llamado a la Policía, efectivos llegaron al lugar y presenciaron la escena del crimen, el sujeto se encontraba en su dormitorio ensangrentado y con múltiples heridas de arma blanca y fuego.

Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon y, hasta el momento, permanecen prófugos y son buscados por la policía. El caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play