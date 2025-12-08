Ataque brutal en el gym: así dejaron inconsciente a un profesor en pleno entrenamiento

Un profesor de un gimnasio de Carmen de Areco fue víctima de una brutal agresión que quedó registrada por las cámaras del lugar. El ataque ocurrió el miércoles, cuando el boxeador profesional y entrenador, Ale Acuña, estaba realizando actividades habituales dentro del establecimiento.

Sin mediar palabra, un hombre identificado como P.P., vecino de la zona, se acercó por detrás y lo golpeó con fuerza en el rostro. La escena es contundente: Acuña cae contra unas máquinas, aturdido, y luego es empujado al suelo, donde queda completamente inmóvil. Según testigos, incluso hubo golpes adicionales mientras ya estaba inconsciente.

El ataque no solo fue violento, sino devastador. Allegados a la víctima confirmaron que Acuña sufrió fractura del pómulo y del maxilar derecho, lesiones que lo dejaron imposibilitado de trabajar y que ponen en riesgo su carrera profesional. “Le arruinó su futuro. Ale pelea solo en un ring, no así: nunca así”, expresó un amigo al medio La Editorial CL.

El agresor escapó tras la emboscada y todavía no fue detenido. La familia del profesor inició una campaña urgente para reunir fondos para su traslado a San Nicolás y la cirugía reconstructiva que debe realizarse este martes. Mientras tanto, la denuncia ya está en manos de la Justicia y la Policía trabaja para dar con el responsable.

