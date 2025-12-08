Balacera en La Pampa de la Isla: buscan a brasileño que realizó los disparos y huyó

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sorprendió a cuatro personas en posesión de 81 paquetes de marihuana en un inmueble del barrio Las Maras, zona de la Pampa de la Isla. Una de las personas involucradas, de nacionalidad brasileña, realizó disparos al aire la madrugada de este lunes y se dio a la fuga.

“Evidentemente, como se trata de un delito flagrante, ellos han sido sorprendidos en este momento en posesión de estas sustancias”, declaró el director de la Felcn, Amilkar Ramírez, durante el operativo.

Sobre los detenidos, explicó: “Son nacionales, aparentemente, validando la información, tenemos que los dos varones son hermanos, ambos son de la localidad de San Matías”.

Respecto al prófugo, el funcionario señaló: “Habría una persona, según versión de los vecinos, que había hecho uso de un arma de fuego y se dio a la fuga con rumbo desconocido. La policía ha activado un plan de búsqueda para dar con él”.

Los aprehendidos serán derivados a dependencias de la FELCN para fines investigativos. El operativo refleja la respuesta inmediata de las autoridades ante delitos relacionados con sustancias controladas y situaciones de riesgo en los barrios de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play