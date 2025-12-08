Una de las comerciantes manifestó su dolor de haber perdido toda su mercadería en el incendio suscitado en una galería perteneciente a una casa patrimonial ubicada en la calle Sagárnaga de la ciudad de La Paz.

“Todas nuestras tiendas de la galería están quemadas, son 30 a 32 tiendas que se han consumido, hemos perdido todo, hasta lo más mínimo que teníamos; era nuestra fuente de ingreso donde ganábamos hasta un centavo”, manifestó entre lágrimas la propietaria de una de las tiendas afectadas.

“Muchas de nosotras, que estamos ahí adentro, somos madre y padre que trabajamos en el lugar; ahora lo hemos perdido todo y no hay nada”, afirmó.

Según la comerciante, muchos de ellos sacaron préstamos del banco para poder surtir la mercadería, y ahora no tienen una fuente de ingreso de donde poder sacar para cancelar su deuda.

El incendio se produjo al promediar las 02:00 de la madrugada de este lunes. Según el reporte preliminar, se debió a un corto circuito.

Sin embargo, hasta las 07:00 horas, el incendio continuaba activo; incluso, una segunda vivienda fue afectada por las llamas. Bomberos realizan trabajos en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play