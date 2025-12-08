TEMAS DE HOY:
“Lo hemos perdido todo”, comerciantes lloran la pérdida de mercadería en el incendio en La Paz

En medio del dolor, una de las comerciantes afirmó que lo perdieron todo en el incendio. Son al menos 32 tiendas afectadas por las llamas, que continúan activas en el inmueble de la calle Sagárnaga.

Red Uno de Bolivia

08/12/2025 9:36

Foto: Red Uno
La Paz

Una de las comerciantes manifestó su dolor de haber perdido toda su mercadería en el incendio suscitado en una galería perteneciente a una casa patrimonial ubicada en la calle Sagárnaga de la ciudad de La Paz.

“Todas nuestras tiendas de la galería están quemadas, son 30 a 32 tiendas que se han consumido, hemos perdido todo, hasta lo más mínimo que teníamos; era nuestra fuente de ingreso donde ganábamos hasta un centavo”, manifestó entre lágrimas la propietaria de una de las tiendas afectadas.

“Muchas de nosotras, que estamos ahí adentro, somos madre y padre que trabajamos en el lugar; ahora lo hemos perdido todo y no hay nada”, afirmó.

Según la comerciante, muchos de ellos sacaron préstamos del banco para poder surtir la mercadería, y ahora no tienen una fuente de ingreso de donde poder sacar para cancelar su deuda.

El incendio se produjo al promediar las 02:00 de la madrugada de este lunes. Según el reporte preliminar, se debió a un corto circuito.

Sin embargo, hasta las 07:00 horas, el incendio continuaba activo; incluso, una segunda vivienda fue afectada por las llamas. Bomberos realizan trabajos en el lugar.

 

