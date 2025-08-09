Abríguese bien, el termómetro bajará a 10°C: así estará el clima este ‘finde’ en Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para un fin de semana más frío de lo habitual. Un frente frío proveniente del sur ingresó con fuerza en las últimas horas, acompañado de ráfagas de viento que superan los 60 km/h y que mantendrán las temperaturas bajas, especialmente durante las mañanas.

La meteoróloga Cristina Chirinos informó que para este sábado se prevé una temperatura mínima entre 14°C y 15°C, con una máxima que oscilará entre 23°C y 24°C, y cielos poco nubosos. El viento se mantendrá del sur con ráfagas fuertes durante el día.

El domingo será el día más frío del fin de semana. Los modelos meteorológicos anticipan mínimas de 10°C a 11°C, mientras que las máximas alcanzarán los 26°C o 27°C. Por la mañana, el viento será calmo, pero en la tarde podría intensificarse con velocidades entre 20 y 40 km/h.

Pronóstico para la próxima semana

Chirinos indicó que, aunque el inicio de la próxima semana mantendrá mañanas frescas, las temperaturas máximas subirán gradualmente, alcanzando alrededor de 30°C el lunes y martes, con el viento cambiando nuevamente a dirección noroeste.

El frente frío, de intensidad débil, afectará principalmente a Santa Cruz, el Chaco, los Valles, la Chiquitania y el Norte Integrado. En estas regiones, el descenso térmico se sentirá sobre todo en las primeras horas de la mañana, con temperaturas diurnas que tenderán a recuperarse.

En cuanto a otros departamentos, el fenómeno podría llegar al Trópico de Cochabamba y Trinidad, disipándose en esa zona. El norte de Trinidad, Pando y el norte de La Paz no registrarán cambios significativos de temperatura, aunque sí se prevé viento sur.

La probabilidad de lluvias es baja, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en las provincias Sara, Ichilo, Santisteban y Warnes, en el norte integrado de Santa Cruz.

