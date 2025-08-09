¡De locos! Ed Sheeran se casa con el actor que interpreta a Ron Weasley en 'Harry Potter' para su nuevo videoclip

El cantante británico, Ed Sheeran ha regalado a sus fans su nuevo tema A Little More, una canción "muy optimista, divertida, pero enojada", tal y como el propio Ed Sheeran anunció en su Instagram.

Para el videoclip de la canción, Ed Sheeran ha querido contar con una colaboración muy especial: Rupert Grint, el actor que interpreta a Ron Weasley en la saga Harry Potter.

El cantante ya había adelantado que este tema iba a convertirse en "la canción favorita de Play de mucha gente", ¡y no se equivocaba! Menos de 24 horas después de su salida, el tema ya acumulaba más 700.000 visualizaciones y 62.000 likes en YouTube.

En el videoclip, podemos ver desde el principio cómo Rupert no para de ver por todas partes a Ed Sheeran, al principio de forma puntual, pero después empieza a verlo por todas partes.

Ni siquiera después de que el actor encuentre trabajo y pareja, saliendo así de su anterior vida en la que estaba relegado a vivir con sus padres, Rupert consigue librarse de él del todo.

Pero el momento en el que todo explota por completo es cuando se va a casar con su pareja, momento en el que todos los asistentes se convierten en Ed Sheeran, incluida la novia al quitarse el velo. Al final, el actor acaba por aceptar esta obsesión y, por lo tanto, se casa con él.

