¡Trágico! Un chofer perdió la vida tras caer en la Terminal de Buses de Oruro

El trágico incidente se registró en la Terminal de Buses de Oruro, donde la Policía realizó el levantamiento legal del cadáver del conductor de un bus, el cual habría perdido la vida tras una caída.

Según se reportó, el hombre habría llegado a caer al piso, y no se levantó más, el hecho provocó conmoción entre los pasajeros y trabajadores de la terminal, por lo que se contactaron con la Policía.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, inició con el proceso de investigación y el caso es de conocimiento del Ministerio Público.

El cadáver del chofer, fue trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses, para poder determinar las causas exactas de la muerte, en tanto, no se descarta ninguna hipótesis.

Autoridades también solicitaron la revisión de cámaras de seguridad para verificar el momento en que el hombre sufre la caída.

