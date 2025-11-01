TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención, Santa Cruz! El clima te podría sorprender el fin de semana largo de Todos Santos

Muchas familias se preparan para pasar un largo fin de semana gracias al traslado del feriado por Todos Santos. Aquí los consejos para que puedas llevar ropa abrigada o ligera.

Silvia Sanchez

01/11/2025 9:58

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Muchas familias se preparan para viajar o visitar los cementerios. El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “el Señor del Clima”, dio a conocer su pronóstico para el fin de semana largo en el departamento de Santa Cruz.

Calor, viento norte y posibles lluvias

Según Alpire, se prevé un fin de semana con altas temperaturas, predominio de vientos del norte y chubascos aislados durante el Día de los Difuntos, el domingo 2 de noviembre.

  • Sábado 1 de noviembre: mínimas de 20°C y máximas de 31°C, con vientos del norte durante toda la jornada.

  • Domingo 2 de noviembre (Todos Santos): temperaturas entre 22°C y 29°C, con probabilidad de lluvias dispersas a lo largo del día.

“Vamos a tener calorcito, pero no se descartan lluvias durante el Día de los Difuntos”, indicó Alpire.

Inestabilidad y descenso de temperaturas en noviembre

El especialista adelantó que la primera semana de noviembre estará marcada por un clima más inestable, con descenso de temperaturas y lluvias intermitentes hasta el jueves 6.

Alerta por vientos fuertes en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes en varias provincias del departamento.

El fenómeno se registrará desde la mañana del sábado 1 hasta la mañana del domingo 2 de noviembre, con ráfagas entre 60 y 90 kilómetros por hora.

Las provincias afectadas son: Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, oeste de Cordillera y Chiquitos, además del sudeste de Guarayos, Velasco y Ñuflo de Chávez.

Recomendaciones

Las autoridades sugieren tomar precauciones durante las actividades al aire libre o visitas a los cementerios.

  • Evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables.

  • Mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

  • Llevar paraguas o impermeables ante la posible llegada de lluvias.

