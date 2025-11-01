Muchas familias se preparan para viajar o visitar los cementerios. El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “el Señor del Clima”, dio a conocer su pronóstico para el fin de semana largo en el departamento de Santa Cruz.

Calor, viento norte y posibles lluvias

Según Alpire, se prevé un fin de semana con altas temperaturas, predominio de vientos del norte y chubascos aislados durante el Día de los Difuntos, el domingo 2 de noviembre.

Sábado 1 de noviembre: mínimas de 20°C y máximas de 31°C , con vientos del norte durante toda la jornada.

Domingo 2 de noviembre (Todos Santos): temperaturas entre 22°C y 29°C, con probabilidad de lluvias dispersas a lo largo del día.

“Vamos a tener calorcito, pero no se descartan lluvias durante el Día de los Difuntos”, indicó Alpire.

Inestabilidad y descenso de temperaturas en noviembre

El especialista adelantó que la primera semana de noviembre estará marcada por un clima más inestable, con descenso de temperaturas y lluvias intermitentes hasta el jueves 6.

Alerta por vientos fuertes en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes en varias provincias del departamento.

El fenómeno se registrará desde la mañana del sábado 1 hasta la mañana del domingo 2 de noviembre, con ráfagas entre 60 y 90 kilómetros por hora.

Las provincias afectadas son: Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, oeste de Cordillera y Chiquitos, además del sudeste de Guarayos, Velasco y Ñuflo de Chávez.

Recomendaciones

Las autoridades sugieren tomar precauciones durante las actividades al aire libre o visitas a los cementerios.

Evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables.

Mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

Llevar paraguas o impermeables ante la posible llegada de lluvias.

