EEUU destaca que se retome la amistad con Bolivia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, destacó la reunión sostenida con el presidente electo, Rodrigo Paz. Con un mensaje publicado en sus redes sociales saludó el acercamiento de Bolivia luego de 20 años de distanciamiento.

“Me sentí honrado y encantado de recibir al presidente electo. Rodrigo Paz de Bolivia y su delegación en el Departamento de Estado. Hoy tuvimos una excelente conversación sobre cómo nuestros países pueden retomar su larga cooperación y amistad tras 20 años de distanciamiento. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Estados Unidos!”, posteó en sus redes.

Mira la programación en Red Uno Play