Un viaje cotidiano a bordo del transporte público en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, México, se convirtió en una escena de pánico la noche del pasado jueves 30 de octubre, cuando una discusión entre pasajeros escaló dramáticamente hasta que uno de los involucrados sacó un hacha para amenazar a otro joven.

Los hechos ocurrieron en una unidad de la Ruta 96, mientras circulaba sobre la carretera Monterrey–Saltillo. Un video capturado por otros pasajeros y que ahora circula ampliamente en redes sociales, muestra la escalada de violencia en el estrecho pasillo del autobús.

En las imágenes, se observa a varios jóvenes enfrascados en una acalorada disputa verbal. La tensión se disparó cuando uno de ellos, vestido con ropa deportiva, extrajo un hacha de entre sus pertenencias y la levantó con intención de atacar a su oponente. Los gritos de miedo de los pasajeros, incluyendo niños, y el intento desesperado de una mujer por mediar, llenaron la unidad de confusión y terror.

Testigos señalaron que el chofer detuvo brevemente el autobús. Sin embargo, la riña y el forcejeo continuaron hasta que los involucrados finalmente descendieron del vehículo.

El incidente generó gran preocupación entre los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey. Hasta el momento, las autoridades municipales no han confirmado si alguno de los sujetos fue detenido o identificado tras la difusión del video.

En respuesta, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Escamilla Vargas, anunció que se reforzarán los operativos de vigilancia en las rutas urbanas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir futuros actos de violencia, según informa el portal Quinta Fuerza.

El funcionario indicó que se incrementará la presencia de elementos policiales de Fuerza Civil tanto en autobuses urbanos como en el Metro y el Transmetro. Esta medida busca extender las acciones de un grupo de vigilancia especializado que había sido anunciado semanas atrás, y que inicialmente solo cubría el Metro y el Transmetro. "Seguiremos reforzando estas medidas en este medio de transporte, también para contar con mayor presencia en las rutas, y, pues, bueno, gradualmente iremos mejorando", concluyó Escamilla Vargas.

