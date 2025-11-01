Se dice que cuando algo invisible toca a tu puerta, lo peor que puedes hacer es abrir. Pero este hombre rompió todas las reglas del mundo sobrenatural, y ahora asegura que algo lo acecha en su propia casa.

Las creencias más antiguas sostienen que el mundo de los vivos convive con entidades de otros planos, comúnmente llamadas “fantasmas”. Aunque muchas se consideran inofensivas, algunos testimonios advierten sobre presencias con intenciones oscuras, capaces de manifestarse con golpes, sombras y sonidos inexplicables.

De acuerdo con estas creencias, mientras no se les permita entrar, las entidades no pueden causar daño. Sin embargo, suelen intentar engañar a las personas golpeando puertas y ventanas para llamar la atención. Justamente eso ocurrió en el video que se volvió viral en TikTok, publicado por el usuario @lahoradelespectro, donde un hombre enfrenta algo que parece venir del más allá.

“Te estoy dando la última oportunidad para que te vayas”

El video inicia con un fuerte golpeteo en la puerta trasera de la casa. Intrigado y asustado, el hombre decide grabar con su celular. A través del vidrio se distingue lo que parecen brazos largos y pálidos golpeando desesperadamente, como si buscaran entrar.

“Debes irte”, repite el protagonista, como si ya hubiera vivido la escena antes. Al encender la luz exterior, los brazos desaparecen. Pero, en lugar de regresar a su habitación, el hombre abre la puerta, un gesto que los usuarios calificaron como “el peor error”.

Al día siguiente, los sucesos se intensifican. El timbre suena solo, sin que nadie esté afuera, y durante la noche comienzan a registrarse voces, ruidos y puertas que se cierran solas. En un punto del video, el hombre asegura escuchar su propia voz llamándolo desde el piso superior, pese a estar completamente solo.

Sube las escaleras con el celular en mano y advierte: “Te estoy dando la última oportunidad para que te vayas”. Segundos después, una puerta se cierra violentamente y una sombra cruza el pasillo, dejando a los espectadores con el corazón en la mano.

El video causa impacto en redes

El clip generó miles de reacciones y comentarios. Algunos usuarios advirtieron que abrir la puerta fue una invitación directa a la entidad, mientras otros intentaron explicar el fenómeno desde una perspectiva lógica o escéptica.

Aun así, la mayoría coincidió en algo: el video logra transmitir una tensión genuina y escalofriante, que recuerda por qué las supersticiones sobre “no abrir cuando llaman los muertos” siguen vivas hasta hoy.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play