Erling Haaland se convierte en el Joker para Halloween y causa revuelo al salir a comprar pañales en Manchester

El delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, sorprendió a los residentes de Manchester al transformarse completamente en el villano de Gotham, el Joker, para celebrar Halloween. La estrella noruega documentó la broma en su recién estrenado canal de YouTube, en un video que rápidamente se ha vuelto viral.

El video, titulado "Fui de incógnito como el Joker en las calles de Manchester", muestra a Haaland sometiéndose a una minuciosa transformación:

Look completo: El futbolista lució un maquillaje blanco inquietante, la característica sonrisa roja exagerada, y tiñó su cabello de un intenso color verde. Completó el look con el tradicional traje morado.

"Why so serious, Erling?": El motivo de la salida fue tan mundano como hilarante: comprar pañales para su bebé.

Entretenimiento puro: Antes de salir, el goleador de 1,94 metros bromeó pateando un balón vestido de Joker, comentando que el villano "probablemente no sería un muy buen futbolista".

La incursión de Haaland disfrazado en una gasolinera local dejó a los clientes atónitos y divertidos.

Identificación inmediata: A pesar del elaborado disfraz, la imponente estatura de Haaland lo delató rápidamente. Varios transeúntes lo reconocieron, preguntándole "¿Eres el chico del Man City?". El futbolista, riendo, bromeó sobre su altura.

"Una leyenda": Otros fans lo calificaron de "leyenda" por el atrevido stunt, mientras que algunos se limitaron a observar con confusión al Joker deambulando por los pasillos en busca de productos para bebé.

El video concluye con un giro divertido y romántico: Al regresar a casa con los pañales, Haaland fue recibido por su novia, Isabella Haugseng Johansen, quien también se sumó a la temática de Halloween. Isabella se había disfrazado perfectamente como Catwoman, la némesis de Batman. El delantero fingió desmayarse al ver a su pareja, cerrando la broma con humor. Isabella luego compartió una foto de la pareja disfrazada en Instagram, con el título "Su villano favorito".

Con solo dos videos en su canal, Haaland ya ha demostrado que su personalidad fuera de la cancha es tan cautivadora como su dominio dentro de ella, acumulando casi 650.000 suscriptores.

Haaland y su novia disfrazados.

