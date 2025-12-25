Preocupación en Brasil: Galvão Bueno, narrador de mundiales y Fórmula 1, hospitalizado de emergencia

El reconocido periodista y narrador deportivo Galvão Bueno fue internado en el Hospital Santa Casa de Londrina, en el norte del estado de Paraná, después de sentirse indispuesto el miércoles por la noche. La información fue confirmada por su hija y directora ejecutiva del Grupo Galvão Bueno, Leticia Bueno.

El comunicador, de 75 años, se encuentra realizando pruebas médicas para determinar las causas de su malestar. En noviembre pasado, Galvão había sido tratado por neumonía, una enfermedad que, según los médicos, podría reaparecer después de aproximadamente un mes.

“Actualmente está bajo observación y realizándose exámenes para entender mejor su situación”, explicó Leticia Bueno, quien insistió en que la salud de su padre no presenta gravedad. El narrador deportivo permanecerá en el hospital hasta conocer los resultados de los estudios y continuar con el seguimiento indicado por los médicos.

Galvão Bueno es una de las voces más icónicas del periodismo deportivo en Brasil, reconocido por sus transmisiones de fútbol y Fórmula 1, y su legado continúa siendo referencia para varias generaciones de aficionados al deporte.

