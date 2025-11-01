“Seremos una oposición constructiva”, señala el senador electo Ernesto Suárez

La Asamblea Legislativa Plurinacional celebró este viernes su última sesión ordinaria de la gestión 2020-2025, bajo la presidencia de David Choquehuanca. Esta legislatura fue ampliamente criticada por múltiples incidentes y discrepancias entre sus miembros, lo que generó cuestionamientos sobre su efectividad y transparencia.

El senador electo por el departamento del Beni, Ernesto Suárez, señaló que la nueva Asamblea debe marcar un cambio significativo en la manera de gobernar.

Según Suárez, “los últimos 20 años han destruido toda institucionalidad en el país; hubo una hegemonía desde el Ejecutivo que controló el Judicial y la Asamblea Legislativa, lo que generó un control absoluto desde Palacio de Gobierno y provocó el caos actual, incluyendo la peor crisis en la historia de Bolivia con colas de combustible, falta de dólares y el alza de la canasta familiar”.

Sobre la recuperación de la imagen de la Asamblea, Suárez afirmó que es fundamental que la legislatura cumpla un rol activo y constructivo.

“Se deben hacer esfuerzos porque para que las cosas cambien en el país deben pasar por la Asamblea. Nosotros, como Alianza Libre, seremos una oposición constructiva: apoyaremos incondicionalmente todo lo necesario para recuperar el país y mantendremos nuestra posición opositora cuando algo no beneficie a Bolivia”, declaró.

Suárez adelantó que los temas prioritarios serán económicos y de abastecimiento, incluyendo el combustible y la disponibilidad de dólares, así como la planificación de las próximas elecciones subnacionales. “Hay una tarea ardua por delante y no podemos perder tiempo. Es fundamental dar señales claras al país para evitar que la impaciencia de la población derive en una situación más crítica”, agregó.

