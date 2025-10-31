Comisión de Transición desmiente solicitud de auto descapotable para acto de transmisión de mando

El coordinador de la Comisión de Transición de la Vicepresidencia, Jerson Nava, aclaró este viernes que no existe ninguna solicitud oficial por parte del presidente electo Rodrigo Paz Pereira para el uso de un auto descapotable durante el acto de transmisión de mando presidencial, previsto para el 8 de noviembre.

Consultado sobre el tema, Nava fue enfático:

“No tendría razón de ser ese tipo de pedido porque es otro el acto que se va a llevar a cabo. No hay ese requisito de un auto descapotable”, señaló.

El coordinador también indicó que desconoce si la Cancillería, encargada de la organización de los actos protocolares, está utilizando los 10 millones de bolivianos mencionados por el viceministro Gustavo Torrico como parte del presupuesto destinado a la ceremonia de cambio de mando.

El representante de la comisión de transición remarcó que el equipo del presidente electo mantiene una coordinación institucional y técnica con las instancias correspondientes para garantizar una transición ordenada, transparente y austera, enfocada en la continuidad del trabajo del Estado.

En horas de la mañana el viceministro Torrico dijo en rueda de prensa: “Nos han pedido, lo más chistoso, un auto como el que lo manejaba al presidente John Fitzgerald Kennedy, esa descapotable”.

