Una profesora de 62 años mató a su novio de 21 con una tijera y lo enterró en su patio

Una profesora de estética de 62 años, identificada como Jussara Luzia Fernandes, fue detenida en la ciudad de Bebedouro, en el interior del estado de San Pablo (Brasil), acusada de asesinar a su novio de 21 años con una tijera y enterrar el cuerpo en el patio de su casa.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima que alertó a la policía sobre un posible homicidio en el barrio Eldorado.

El crimen y la confesión

Según el secretario de Seguridad Pública, Rogério Valverde, la mujer negó inicialmente cualquier delito, pero los agentes detectaron un pozo reciente en el patio de su vivienda.

Fernandes dijo que era para enterrar un perro, aunque finalmente confesó haber matado a su pareja, Alex Sandro da Silva Rocha.

Relató que el hecho ocurrió entre el martes y miércoles, luego de una fuerte discusión. Aseguró que tomó una tijera para defenderse y lo apuñaló varias veces en el pecho.

Dijo que, tras el crimen, entró en pánico y contrató a una persona para cavar el pozo donde enterró el cuerpo.

La familia y la intervención policial

El comisario João Vitor Silvério, a cargo de la investigación, indicó que la sospechosa habría recibido ayuda de uno de sus hijos para mover el cuerpo antes de enterrarlo.

El Cuerpo de Bomberos, junto a la Policía Civil, recuperó el cadáver en presencia de peritos forenses.

La denuncia de la madre de la víctima

La madre del joven, Ivonete Ribeiro da Silva, declaró a medios locales que su hijo era víctima de una relación abusiva.

“Ni siquiera podía ir al baño con la puerta cerrada. Ella lo controlaba todo. Se hacía pasar por él en su teléfono y lo aisló de su familia”, afirmó.

Sostuvo además que la profesora podría haberlo drogado para dejarlo indefenso, y negó que hubiera existido legítima defensa.

“Mi hijo medía 1,88 metros. No hubo pelea ni agresión física”, aseguró. También reveló que Alex quería terminar la relación, pero temía su reacción. En una ocasión, dijo, ella le pasó el auto por encima del pie, aunque él se negó a denunciarla.

Un pasado bajo sospecha

El caso adquirió mayor gravedad cuando se conoció que Jussara Fernandes había quedado viuda en enero de este año.

Su esposo, Walter Gilmar de Pádua Carneiro, fue hallado muerto en la piscina de su casa, y en ese momento la muerte fue considerada accidental.

Sin embargo, la hija del fallecido, la empresaria Bruna Carneiro, sospecha que su madrastra lo asesinó.

“Mi padre quería separarse, pero se sentía amenazado”, declaró.

Tras el nuevo crimen, la Policía Civil confirmó que reabrirá la investigación por la muerte del marido para establecer si ambos casos están relacionados.

