VIDEO: Bebita fue enterrada viva cerca de un río en la India

Un hombre que caminaba por un terreno cercano al río Bahgul, en el distrito de Shahjahanpur (Uttar Pradesh), notó algo que lo paralizó, una diminuta mano sobresalía de la tierra, ensangrentada y rodeada de hormigas. Al remover la arena con desesperación, descubrió que se trataba de una bebé que aún respiraba.

La recién nacida, de entre 15 y 20 días, fue trasladada de urgencia a un hospital. Presentaba heridas, signos de hipotermia y un cuadro crítico. Los médicos lucharon durante una semana para salvarle la vida, pero la pequeña no resistió.

Las autoridades investigan el caso como un posible infanticidio motivado por discriminación de género, una tragedia que se repite en distintas regiones del país, donde aún predomina la preferencia por hijos varones. En algunas comunidades, tener una niña se considera una carga económica y social, la dote, la herencia del apellido y las desigualdades laborales perpetúan una cultura patriarcal que devalúa la vida femenina desde el nacimiento.

En varios estados de la India, las estadísticas revelan una brecha alarmante, 850 niñas por cada 1.000 niños, una cifra que refleja siglos de desigualdad y una mentalidad difícil de erradicar.

Mira la programación en Red Uno Play