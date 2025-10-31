TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Impresionante rescate de perro tras caer 4 metros en una alcantarilla

Una mascota de 10 años cayó por una alcantarilla en Moscú durante un paseo nocturno. Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, la perrita fue sacada sana y salva y pudo reunirse con su dueña.

Ligia Portillo

31/10/2025 11:45

VIDEO: Impresionante rescate de perro tras caer 4 metros en una alcantarilla. Foto: Captura de pantalla
Rusia

Momentos de angustia vivió una familia en Moscú (Rusia) cuando su mascota, Elsa, una cocker spaniel de 10 años, sufrió una caída de 4 metros en una alcantarilla durante su paseo nocturno del miércoles. La caída ocurrió mientras la dueña de la perrita caminaba por una zona poco iluminada y escuchó de repente los ladridos desesperados de Elsa.

Según los reportes, la perrita quedó atrapada con la cabeza apenas asomando fuera del agua, lo que dificultaba su rescate inmediato. La dueña, visiblemente angustiada, llamó a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar.

Antes de intentar el rescate, los bomberos y rescatistas realizaron una inspección para descartar la presencia de gases peligrosos en la alcantarilla. Una vez asegurada la zona, un especialista descendió con todo el equipo de seguridad y logró sacar a Elsa utilizando un transportín, cuidando que la caída adicional no le provocara lesiones.

Afortunadamente, Elsa no presentó traumatismos graves y fue inmediatamente revisada por un veterinario en el lugar. Tras recibir atención básica, la perrita pudo reunirse con su dueña, quien relató entre lágrimas la desesperación que vivió durante los minutos que Elsa permaneció atrapada.

Vecinos del lugar y usuarios en redes sociales compartieron la noticia y el video del rescate, destacando la rapidez de los servicios de emergencia y la importancia de mantener vigiladas a las mascotas durante los paseos, sobre todo en zonas oscuras o con infraestructura peligrosa.

Este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los animales domésticos en la ciudad y la importancia de contar con cuerpos de rescate preparados para atender este tipo de emergencias.

Mira el video:

 

