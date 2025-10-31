¡Atroz! Una niña de siete años fue brutalmente golpeada por su madre en El Alto

Un terrible hecho de agresión física contra una menor de tan solo siete años ocurrió en plena vía pública de la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, cuando su madre la golpeó brutalmente.

“La niña tiene siete años de edad y ya se realizaron las acciones legales pertinentes, que son de conocimiento del Ministerio Público. Se le otorgó dos días de incapacidad médico-legal, y se están tomando las medidas conforme al procedimiento”, señaló Christian Chipana, director de Género, Niñez y Atención Integral del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Actualmente, la menor recibe atención en un albergue 24 horas. La comuna interpuso una denuncia en contra de la agresora.

“Los transeúntes reclamaron a esta mujer porque estaba golpeando a la pequeña. Ella se dio a la fuga. La denuncia ya fue presentada y se realiza el seguimiento correspondiente”, agregó Chipana.

Se presume que la madre se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión. La Policía la busca, testigos señalaron que la mujer fue duramente cuestionada por los transeúntes antes de huir.

