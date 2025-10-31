Se aguarda la autopsia de la niña que murió tras brutal agresión de su tía; su hermanito lucha por su vida

Personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) retiró este viernes el cuerpo de la menor de seis años, que perdió la vida luego de ser brutalmente golpeada por su tía en el municipio de La Guardia.

El cuerpo fue trasladado desde la Caja Petrolera de Salud (CPS) hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia médico legal que determinará las causas exactas de su fallecimiento.

Posteriormente, los restos serán llevados hasta su domicilio para ser velados por sus familiares y amigos.

El hermano menor continúa en terapia intensiva

La niña no fue la única víctima de la agresión. Su hermanito, de cinco años, también fue atacado y permanece internado en terapia intensiva, conectado a ventilación mecánica. Una junta médica informó que el menor presenta un edema cerebral severo, y aunque su estado es estable, aún se considera crítico debido a la gravedad de las lesiones.

El desgarrador testimonio de la madre

Entre lágrimas, la madre de los pequeños relató a los medios el momento en que halló a sus hijos malheridos.

“Encontré a mi hija llena de sangre. No sabía qué hacer. Pensé que se había caído. Mi hijo se asustó y se escondió”, contó.

La mujer explicó que trabajaba durante la tarde y que había dejado a sus hijos al cuidado de su suegra. Sin embargo, durante su ausencia, la tía de los niños ingresó a la vivienda y los atacó sin motivo aparente.

“Ella les hizo eso a mis hijos sin ningún motivo. Sí, tuvimos una discusión, pero eso no era motivo para agredir así a mis hijos”, expresó con profundo dolor.

Pide justicia y apoyo

La madre exige que el caso no quede impune y que la agresora reciba la sanción máxima por el crimen.

“Mi niña falleció, ella no le hizo daño a nadie. Era alegre, feliz, le gustaba cantar y correr. Quiero justicia para mis hijos”, pidió.

Asimismo, familiares y vecinos han iniciado una campaña de solidaridad para cubrir los gastos médicos del niño y los costos del sepelio.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 67853981.

Investigación en curso

El caso es investigado por la Felcc y el Ministerio Público bajo la figura de infanticidio y tentativa de infanticidio. La presunta agresora, tía de los menores, ya ha sido aprehendida y se espera su audiencia de medidas cautelares en las próximas horas.

