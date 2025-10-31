Falta de diésel paraliza la producción en los valles cruceños y eleva el precio de los alimentos

La escasez de diésel comienza a impactar en el sector productivo de los valles cruceños, donde productores de verduras y hortalizas advierten que no pueden sacar su producción de los campos, ni preparar los suelos para la nueva siembra.

El presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores de Santa Cruz (Asofruth), Nue Morón, expresó su preocupación por la falta de combustible y el aumento en los costos de los insumos agrícolas, que pone en riesgo la próxima campaña.

“Una bolsa de semilla que antes comprábamos en 1.300 bolivianos, ahora cuesta 4.800 bolivianos. No se ha podido traer la producción a los mercados por la escasez de diésel, estamos parados en estos momentos”, alertó Morón.

El dirigente explicó que la falta de transporte está provocando desabastecimiento de algunos productos en los mercados y un aumento considerable de precios, como ocurre con el tomate, que pasó de costar 20 bolivianos a 200 bolivianos la caja en los últimos días.

Esta situación no solo afecta a los productores cruceños. En el trópico de Cochabamba, los bananeros también reportaron dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible y evitar la pérdida de su mercado de exportación hacia Argentina. En algunos casos, deben comprar diésel a precio internacional, a Bs 13,90 por litro, a proveedores privados.

Los sectores productivos coinciden en que la crisis del diésel está provocando un efecto en cadena: paraliza la producción, encarece los costos de transporte y termina elevando el precio de los alimentos que llegan al consumidor final.

