Reportan incendio en plena calle Calatayud, frente al poste del teleférico Rojo en La Paz

De manera preliminar, se reportó un incendio en plena calle Calatayud, en las imágenes se observa salir fuego en una terraza de una vivienda. Vecinos se encuentran alarmados.
31/10/2025 11:37
Efectivos de Bomberos y de la Policía llegaron este viernes hasta la calle Calatayud, para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.
Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro y si existen personas afectadas.
Las autoridades piden a la población no acercarse al área y permitir el trabajo del personal de emergencia. Se espera un informe detallado de las autoridades.
