Reportan incendio en plena calle Calatayud, frente al poste del teleférico Rojo en La Paz

Efectivos de Bomberos y de la Policía llegaron este viernes hasta la calle Calatayud, para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro y si existen personas afectadas.

Las autoridades piden a la población no acercarse al área y permitir el trabajo del personal de emergencia. Se espera un informe detallado de las autoridades.

