Policial

Reportan incendio en plena calle Calatayud, frente al poste del teleférico Rojo en La Paz

De manera preliminar, se reportó un incendio en plena calle Calatayud, en las imágenes se observa salir fuego en una terraza de una vivienda. Vecinos se encuentran alarmados.

Jhovana Cahuasa

31/10/2025 11:37

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Efectivos de Bomberos y de la Policía llegaron este viernes hasta la calle Calatayud, para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro y si existen personas afectadas.

Las autoridades piden a la población no acercarse al área y permitir el trabajo del personal de emergencia. Se espera un informe detallado de las autoridades.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

