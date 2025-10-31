¡En una botella en el mar! Descubren cartas de un soldado de la Primera Guerra Mundial

Lo que comenzó como un paseo común por la playa se convirtió en un hallazgo histórico y emotivo, en Wharton Beach, Australia. Debra Brown y su hija Felicity encontraron entre la arena una misteriosa botella de vidrio que contenía varios papeles enrollados, como pequeños pergaminos. Al desplegarlos, se percataron de que estaban escritos a mano y fechados en 1916, hace más de un siglo.

Las cartas, enviadas por soldados australianos durante la Primera Guerra Mundial, ofrecen una ventana al pasado, llena de nostalgia y valentía. La primera fue escrita a lápiz por Malcolm Alexander Neville, un militar de Australia del Sur, quien dedicó sus palabras a su madre desde “algún lugar del mar”. Neville estaba a bordo del buque de guerra HMAS Ballarat, que zarpó desde Adelaida el 12 de agosto de 1916, apenas tres días antes de redactar su mensaje, que permaneció escondido durante 109 años.

La historia de Malcolm Alexander Neville es conmovedora: murió en combate en Francia en abril de 1917, a los 28 años. Su carta es un testimonio silencioso de los sueños y miedos de quienes se enfrentaron a la guerra.

Pero la botella guardaba más sorpresas. Al secar cuidadosamente los papeles empapados, Debra Brown descubrió una segunda carta, escrita por William Kirk Harley, otro soldado de la época. Harley relataba que los soldados se encontraban “en algún lugar de la Bahía”. A diferencia de Neville, Harley sobrevivió a la guerra y regresó a Australia, donde formó su familia.

“Jamás imaginé que encontraríamos algo así. Hemos recorrido esta playa miles de veces, y nunca pasamos de largo ante un pedazo de basura”, relató Debra Brown, sorprendida por la magnitud del hallazgo.

Estas cartas, ahora en manos de las autoridades locales y puestas a disposición de historiadores, no solo revelan fragmentos de la vida de jóvenes que enfrentaron la guerra, sino que también nos conectan con un pasado que parecía perdido entre la arena y el tiempo.

¡En una botella en el mar! Descubren cartas de un soldado de la Primera Guerra Mundial. Foto: Debra Brown

Mira la programación en Red Uno Play