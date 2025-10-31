Conozca el fixture del Mundial Sub 17 2025: partidos, grupos y horarios confirmados en Qatar

Del 3 al 27 de noviembre se disputará en Qatar la vigésima edición del Mundial Sub 17, el primero con 48 selecciones y formato anual.
31/10/2025 17:54
El lunes 3 de noviembre arranca el Mundial Sub 17 2025, el primero en la historia con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la edición de 2023, disputada en Indonesia.
Será un campeonato sin precedentes que reunirá a nueve países asiáticos, diez africanos, ocho de la Concacaf, siete de la Conmebol, tres oceánicos y once europeos.
Qatar será la sede de esta vigésima edición y también de las próximas hasta 2029. A diferencia de los anteriores torneos, que se celebraban cada dos años, el Mundial Sub 17 se jugará anualmente.
Las selecciones fueron divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Desde esa instancia, los partidos se disputarán por eliminación directa.
Como novedad, en las rondas eliminatorias no habrá tiempo extra: si un encuentro termina empatado, el ganador se definirá por penales.
Fechas del torneo
El Mundial Sub 17 2025 se jugará del 3 al 27 de noviembre en Qatar.
Selecciones clasificadas
UEFA: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa y Suiza.
Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela.
Concacaf: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México y Panamá.
AFC: Arabia Saudita, Qatar, Corea del Norte, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón, Tayikistán y Uzbekistán.
CAF: Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Malí, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uganda y Zambia.
OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.
Grupos del Mundial Sub 17 2025
Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador
Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda
Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita
Fixture completo y horarios – Fecha 1 a 3
Fecha 1
Lunes 3 de noviembre
7:30 a.m. | Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos ---> Grupo C
7:30 a.m. | Sudáfrica vs Bolivia ---> Grupo A
8:00 a.m. | Senegal vs Croacia ---> Grupo C
8:30 a.m. | Japón vs Marruecos ---> Grupo B
9:45 a.m. | Argentina vs Bélgica ---> Grupo D
10:15 a.m. | Nueva Caledonia vs Portugal ---> Grupo B
10:45 a.m. | Qatar vs Italia ---> Grupo A
10:45 a.m. | Túnez vs Fiyi ---> Grupo D
Martes 4 de noviembre
7:30 a.m. | Costa de Marfil vs Suiza ---> Grupo F
7:30 a.m. | Brasil vs Honduras ---> Grupo H
8:00 a.m. | México vs Corea del Sur ---> Grupo F
8:30 a.m. | Haití vs Egipto ---> Grupo E
9:45 a.m. | Alemania vs Colombia ---> Grupo G
10:15 a.m. | Inglaterra vs Venezuela ---> Grupo E
10:45 a.m. | Corea del Norte vs El Salvador ---> Grupo G
10:45 a.m. | Indonesia vs Zambia ---> Grupo H
Miércoles 5 de noviembre
7:30 a.m. | Panamá vs Irlanda ---> Grupo J
7:30 a.m. | Tayikistán vs República Checa ---> Grupo I
8:00 a.m. | Paraguay vs Uzbekistán ---> Grupo J
8:30 a.m. | Austria vs Arabia Saudita ---> Grupo L
9:45 a.m. | Malí vs Nueva Zelanda ---> Grupo L
10:15 a.m. | Estados Unidos vs Burkina Faso ---> Grupo I
10:45 a.m. | Francia vs Chile ---> Grupo K
10:45 a.m. | Canadá vs Uganda ---> Grupo K
Fecha 2
Jueves 6 de noviembre
7:30 a.m. | Marruecos vs Portugal ---> Grupo B
7:30 a.m. | Bolivia vs Italia ---> Grupo A
8:00 a.m. | Japón vs Nueva Caledonia ---> Grupo B
8:30 a.m. | Argentina vs Túnez ---> Grupo D
9:45 a.m. | Fiyi vs Bélgica ---> Grupo D
10:15 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Croacia ---> Grupo C
10:45 a.m. | Senegal vs Costa Rica ---> Grupo C
10:45 a.m. | Qatar vs Sudáfrica ---> Grupo A
Viernes 7 de noviembre
7:30 a.m. | Inglaterra vs Haití ---> Grupo E
7:30 a.m. | El Salvador vs Colombia ---> Grupo G
8:00 a.m. | Alemania vs Corea del Norte ---> Grupo G
8:30 a.m. | Venezuela vs Egipto ---> Grupo E
9:45 a.m. | México vs Costa de Marfil ---> Grupo F
10:15 a.m. | Suiza vs Corea del Sur ---> Grupo F
10:45 a.m. | Zambia vs Honduras ---> Grupo H
10:45 a.m. | Brasil vs Indonesia ---> Grupo H
Sábado 8 de noviembre
7:30 a.m. | República Checa vs Burkina Faso---> Grupo I
7:30 a.m. | Uganda vs Chile ---> Grupo K
8:00 a.m. | Malí vs Austria ---> Grupo L
8:30 a.m. | Francia vs Canadá ---> Grupo K
9:45 a.m. | Estados Unidos vs Tayikistán ---> Grupo I
10:15 a.m. | Paraguay vs Panamá ---> Grupo J
10:45 a.m. | Arabia vs Nueva Zelanda ---> Grupo L
7:30 a.m. | Irlanda vs Uzbekistán ---> Grupo J
Fecha 3
Domingo 9 de noviembre
7:30 a.m. | Argentina vs Fiji ---> Grupo D
7:30 a.m. | Bélgica vs Túnez ---> Grupo D
8:30 a.m. | Marruecos vs Nueva Caledonia ---> Grupo B
8:30 a.m. | Portugal vs Japón ---> Grupo B
9:45 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Senegal ---> Grupo C
9:45 a.m. | Croacia vs Costa Rica ---> Grupo C
10:45 a.m. | Italia vs Sudáfrica ---> Grupo A
10:45 a.m. | Qatar vs Bolivia ---> Grupo A
Lunes 10 de noviembre
7:30 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil ---> Grupo F
7:30 a.m. | Suiza vs México ---> Grupo F
8:30 a.m. | El Salvador vs Alemania ---> Grupo G
8:30 a.m. | Colombia vs Corea del Norte ---> Grupo G
9:45 a.m. | Honduras vs Indonesia ---> Grupo H
9:45 a.m. | Brasil vs Indonesia ---> Grupo H
10:45 a.m. | Venezuela vs Haití ---> Grupo E
10:45 a.m. | Egipto vs Inglaterra ---> Grupo E
Martes 11 de noviembre
7:30 a.m. | Uganda vs Francia ---> Grupo K
7:30 a.m. | Chile vs Canadá ---> Grupo K
8:30 a.m. | Uzbekistán vs Panamá ---> Grupo J
8:30 a.m. | Irlanda vs Paraguay ---> Grupo J
9:45 a.m. | Burkina Faso vs Tayikistán ---> Grupo I
9:45 a.m. | República Checa vs Estados Unidos ---> Grupo I
10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Mali ---> Grupo L
10:45 a.m. | Nueva Zelanda vs Austria ---> Grupo J
Sedes del Mundial Sub 17 2025
El torneo se disputará íntegramente en el Aspire Zone de la ciudad de Rayán (Qatar).
Este complejo cuenta con ocho campos de fútbol y con el Estadio Internacional Khalifa, que tiene capacidad para 45.857 espectadores.
Formato del torneo
Los 48 equipos fueron divididos en 12 grupos de cuatro selecciones. Clasifican a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Desde esa fase, todos los partidos se jugarán a eliminación directa.
